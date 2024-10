AfD hält sich noch bedeckt SPD in MSH unterstützt Ayck Pietschmann aus dem Saalekreis bei Kandidatur für Bundestag

Der Kandidat aus dem Saalekreis will über den Wahlkreis 73 in den Bundestag. Warum die SPD in MSH ihn unterstützt, was seine Ziele sind und wie der Zeitplan für die Bundestagskandidaten bei der AfD in Mansfeld-Südharz aussieht.