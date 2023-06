In der Theaterkasse in der Bucherstraße findet am Sonntag ein Schreibworkshop statt.

Eisleben/MZ - Im Rahmen des Projekts „Bauernkriegspanorama“ laden die freie Künstlergruppe cobratheater.cobra, das Theater Eisleben und Studierende der Hochschule Merseburg in dieser und der nächsten Woche zu mehreren Aktionen ein. Unter dem Titel „Anhäufungen“ wird es Kunst, Essen und Spaziergänge zum gegenseitigen Kennenlernen in Eisleben geben. In alltäglichen Begegnungen und Gesprächen mit vielen verschiedenen Menschen aus dem Mansfelder Land sollen eigene Ideen entwickelt und neue Bilder erschaffen werden, so die Idee.