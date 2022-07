Sommercamp am Süßen See - Schüler haben Wind und Solar im Fokus

Seeburg - „Ich fand vor allem die Führung bei Romonta sehr interessant“, sagt Lucienne Balke. Die 14-jährige Schülerin des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums hat jetzt mit zehn weiteren Kindern und Jugendlichen aus Mansfeld-Südharz und dem Burgenlandkreis am einwöchigen Sommercamp des Jugendinnovationszentrums (Jiz) am Süßen See in Seeburg teilgenommen. Das 2008 gegründete Jiz ist ein Projekt zur frühzeitigen Berufsorientierung. Träger ist der Verein für Integration, Beschäftigung und Soziales (IBS) in Eisleben.

