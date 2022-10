Die Kommunalaufsicht hatte die Rückführung des Eigenbetriebs in die Stadtverwaltung angeregt. Nicht alle Stadträte sind von der Idee begeistert.

Symbolfoto - Hier kümmter sich Annemarie Anton vom Betriebshof Eisleben um die Bepflanzungen in der Stadt.

Eisleben/MZ - Soll der Eisleber Betriebshof wieder in die Stadtverwaltung eingegliedert werden? Darüber wird derzeit in den Ausschüssen des Stadtrats diskutiert. Seit 2005 wird der Betriebshof in Form eines kommunalen Eigenbetriebs geführt. Er erbringt Serviceleistungen für die Stadt und die Ortsteile, insbesondere Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege von Grünflächen und Parks sowie Friedhofswesen und Betrieb des Krematoriums.