So startet das Theater in Eisleben in die neue Spielzeit

Das Eisleber Ensemble gibt am Samstag Kostproben aus dem Repertoire. Für die Besucher halten sich die Auflagen aktuell sehr in Grenzen.

Eisleben/MZ - Die ersten Vorstellungen nach der Sommerpause hat das Ensemble des Eisleber Theaters bereits gegeben. Und bevor am Donnerstag die Schule wieder beginnt, wird für die Ferienkinder noch zwei Mal der „Räuber Hotzenplotz“ gespielt (Dienstag 9 Uhr, Mittwoch 10 Uhr). Offiziell wird die neue Spielzeit dann am Samstag, 4. September, 19.30 Uhr, eröffnet.

Theater in Eisleben startet in die neue Spielzeit

„Wir zeigen kleine Szenen aus fast allen Stücken, die wir im Repertoire haben“, sagte Intendant Ulrich Fischer im Gespräch mit der MZ. Coronabedingt hat das Ensemble viele der einstudierten Stücke noch gar nicht oder erst wenige Male spielen können. Aktuell wird für die Komödie „Hilfe, die Mauer fällt!“ geprobt, die am 2. Oktober Premiere feiern wird.

Die spannende Frage in der Coronazeit lautet natürlich immer, welche Bedingungen für Proben und Vorstellungen gelten. „Das ist gar nicht so einfach zu beantworten“, so der Intendant. Auf jeden Fall sei es erst einmal eine „Riesenerleichterung“, dass die Schauspieler auf der Bühne keine Abstände mehr einhalten müssen, da alle geimpft seien. Überhaupt seien fast alle Theatermitarbeiter geimpft beziehungsweise genesen. Auch für das Publikum halten sich die Auflagen momentan in Grenzen. Natürlich müssen nach wie vor die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden. Eine Testpflicht für nicht geimpfte oder genesene Besucher bestehe aber nicht, so lange die Inzidenz im Landkreis unter 35 liege, so der Intendant. Auch der Impfnachweis muss nicht vorgelegt werden. Es werden lediglich alle Besucherdaten erfasst.

Zögerlicher Kartenverkauf

Eine medizinische Maske muss nur getragen werden, wenn man durchs Haus geht. Am Platz darf sie abgenommen werden. Um die Abstände einzuhalten, werde jede zweite Reihe frei bleiben. Im Großen Saal sind damit maximal circa 170 Zuschauer möglich, im Foyer bis zu 50. Sollte die Inzidenz über 35 steigen, gelte „3G“, das heißt, dass die Besucher geimpft, genesen oder aktuell getestet sein müssen. „Ich hoffe sehr, dass es keine Verschärfung gibt“, sagte Fischer. Dass viele Zuschauer offenbar nach wie vor verunsichert sind, was die Corona-Maßnahmen betrifft, zeigt sich nach Fischers Meinung auch am bislang zögerlichen Kartenverkauf für die Vorstellungen. „Die Nachfrage könnte besser sein.“ Er wisse von seinen Kollegen, dass das an den anderen Theatern genau so sei. „Wir müssen die Zuschauer zurückgewinnen. Viele haben ihr Freizeitverhalten verändert.“

Im Programm zur Spielzeiteröffnung wird sich auch ein neuer Schauspieler vorstellen. Der gebürtige Hamburger Paul Hofmann ist für Benjamin Wilke engagiert worden, der das Theater auf eigenen Wunsch verlassen hat. Ebenfalls neu im Haus ist Petra Lulei. Die 22-jährige Merseburgerin vertritt Pressesprecherin Theresa Augustin, die in Elternzeit gegangen ist. Lulei hat an der Hochschule Magdeburg-Stendal Journalismus studiert und Praktika bei Zeitungen sowie in der Staatskanzlei in Magdeburg absolviert. „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit liegt mir“, sagte Lulei. Wieder zurückgekehrt aus ihrer Elternzeit ist Theaterpädagogin Anja Bernhardt.