So sehen die Pläne für das ehemalige Bergbaukrankenhaus in Eisleben aus

Am ehemaligen Bergbaukrankenhaus in Eisleben sollen in Kürze die Abriss- und Neubauarbeiten beginnen. Wann das geplante Pflegeheim fertig sein soll.

Das ehemalige Bergbaukrankenhaus in der Kasseler Straße in Eisleben steht seit Jahrzehnten leer.

Eisleben/MZ - Die Pläne rund um das ehemalige Bergbaukrankenhaus in Eisleben schreiten voran: Wie Thomas Krüger, Teil des Investorenteams, mitteilte, sei der Mietvertrag für das geplante Seniorenzentrum vor Ort nun unterschrieben worden. Demnach arbeite man als Pflegedienstleister mit der Miacosa Pflege-Gruppe zusammen, die ihren Sitz in Nordhausen hat und in Mansfeld-Südharz bereits Standorte in Oberröblingen und Sangerhausen betreibt.