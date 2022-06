So richtig kann die Eisleber Gastronomin Antje Deckert jedoch noch nicht loslegen

Eisleben - „Es sollte so langsam wieder richtig losgehen“, sagt Antje Deckert. „Wir haben bis jetzt gut durchgehalten. Aber es wird Zeit, dass wir wieder Umsatz machen.“ Die 56-jährige Gastronomin betreibt mit 18 Mitarbeitern die Eisleber Hotels an der Klosterpforte und am Katharinenstift sowie das Café und Bistro im Kloster Helfta. Das Stammhaus an der Friedensstraße ist derzeit nicht in Betrieb. Dass das Café und Bistro nach mehr als sieben Monaten Corona-Schließung nun wieder geöffnet ist, sei zwar ein guter Start, so Deckert. Allerdings fehlt ihr noch eine verlässliche Perspektive. „Für mein Geschäft brauche ich Vorlauf.“

