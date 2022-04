Mit Video: Slalom mit der Feuerwehr auf der Eisleber Wiese

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Die erste Tour und dann gleich so ein Ritt: Doreen Bielicke von der Hedersleber Feuerwehr gehörte am Wochenende zu den Maschinistinnen und Maschinisten, die beim Fahrsicherheitstraining für Feuerwehren aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz mitmachte und Slalomfahrten und Gefahrenbremsungen auf trockener und nasser Fahrbahn übte. Am Samstag waren dabei die kleineren Löschfahrzeuge und Mannschaftstransportwagen am Start.