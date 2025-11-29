Im Frühjahr ist am Rad- und Wanderweg zwischen Eisleben und Helbra eine Sitzraufe als Rastmöglichkeit aufgestellt worden. Jetzt ist sie Vandalismus zum Opfer gefallen.

Sitzraufe auf dem Friedrichsberg hat gerade mal ein halbes Jahr gehalten

Eisleben/MZ. - Gerade mal ein gutes halbes Jahr ist es her, dass am Rad- und Wanderweg zwischen Eisleben und Helbra, auf dem Friedrichsberg, eine Sitzraufe eingeweiht wurde - angeschafft mit Mitteln der Sparkasse Mansfeld-Südharz und der Lutherstadt Eisleben. Wie immer bei solchen Anlässen sagte Bürgermeister Carsten Staub (parteilos), er hoffe, dass es nicht gleich wieder Schäden durch Vandalismus geben werde. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt.