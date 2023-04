Von der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft werden Nistlöcher in der Fassade von Häusern verschlossen. Darum rufen diese Arbeiten Tierschützer auf den Plan.

Sind Nistlöcher in Benndorf unbewohnt?

Zwei verschlossene Nistlöcher in einer Hausfassade.

Benndorf/MZ - Besorgte Einwohner aus Benndorf haben sich an Christine Bril von der „Initiative Tierschutz – Tiere in Not“ gewandt. Sie berichteten ihr, dass die Wohnungsbaugesellschaft „seit Tagen Nistlöcher in den Fassaden einzelner Häuser“ verschließt.