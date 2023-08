Die personelle Situation hat sich beim Verbandsliga-Team vom FC Romonta Amsdorf weiter verschärft. Was Trainer Christian Bölke zu der Misere sagt.

Sieglos in den Vorbereitungen - Den FC Romonta Amsdorf plagen einige Sorgen

Auf den FC Romonta Amsdorf kommt eine schwierige Rückrunde in der Verbandsliga zu.

Amsdorf/MZ - Der Countdown läuft. Nur noch sieben (VfB Sangerhausen), acht (Eintracht Emseloh) und neun Tage (FC Romonta Amsdorf) sind es, ehe es für die Verbandsligisten aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz um die ersten Punkte im Jahr 2023 in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts geht. So es denn die Witterungs- und Bodenverhältnisse zulassen. Ab dem 3. Februar ist Bestform gefragt. Schließlich eint das Trio die Tatsache, dass es in den verbleibenden Partien der Saison wahrscheinlich ganz einfach um den Klassenerhalt geht.