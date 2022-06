Senioren wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben

Barrierearmes Wohnen wird auch in den Städten und Gemeinden in Mansfeld-Südharz stark nachgefragt. Die Vermieter reagieren auf diese Tendenz.

So lange wie möglich möchten Senioren auch in Mansfeld-Südharz in ihren eigenen vier Wänden leben können und nicht ins Heim müssen.

Eisleben/MZ - Die Ausgangslage ist allen bekannt: Die Bevölkerung in der Region wird immer älter und der Wunsch danach, bis ins hohe Alter in der eigenen Wohnung leben zu können, immer größer. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, sagt das Sprichwort. Erfüllbar ist die Hoffnung nicht immer und überall gleichermaßen gut. Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt sprach kürzlich gar von „grauer Wohnungsnot“ im Land, denn nur jede dritte Wohnung, in der Senioren leben, sei stufenlos erreichbar, so die Statistik. Und wie sieht es in Mansfeld-Südharz aus?