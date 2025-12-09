Sport-Star aus Mansfeld-Südharz Selfies und Co.: Nach EM-Gold im Para-Tischtennis - Wimmelburgerin Sandra Mikolaschek spricht über ihren Alltag

Sandra Mikolaschek aus Wimmelburg gehört zur Weltspitze im Para-Tischtennis. Seit 2007 kämpft sie sich nach oben – und feiert große Erfolge: Nach Paralympics-Gold 2024 in Paris holt sie nun auch den EM-Titel. Wie hat sie das geschafft und wie sieht ihr Alltag nun aus?