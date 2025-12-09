Sport-Star aus Mansfeld-Südharz Selfies und Co.: Nach EM-Gold im Para-Tischtennis - Wimmelburgerin Sandra Mikolaschek spricht über ihren Alltag
Sandra Mikolaschek aus Wimmelburg gehört zur Weltspitze im Para-Tischtennis. Seit 2007 kämpft sie sich nach oben – und feiert große Erfolge: Nach Paralympics-Gold 2024 in Paris holt sie nun auch den EM-Titel. Wie hat sie das geschafft und wie sieht ihr Alltag nun aus?
Aktualisiert: 09.12.2025, 16:17
Wimmelburg/MZ. - „Nach meinem Paralympicsieg in Paris 2024 war ich sicherlich die Favoritin“, sagt Sandra Mikolaschek. Für die 28-jährige gebürtige Eisleberin, die in Wimmelburg aufgewachsen ist, war es trotzdem kein Spaziergang, jetzt im schwedischen Helsingborg den Europameister-Titel im Para-Tischtennis zu erringen.