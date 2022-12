Schwerverletzte Frau muss ins Krankenhaus

Eisleben - Bei einem Unfall in der Friedensstraße in Lutherstadt Eisleben ist am Samstagvormittag eine 78-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fußgängerin von einem Jeep mit Schiebeschild auf dem Gehweg erfasst. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr musste das Fahrzeug anheben, damit die unter das Fahrzeug gezogene Frau befreit werden konnte. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu diesem Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt.

