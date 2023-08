Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Einen Restaurant-Besuch müssen sich viele aktuell gut überlegen. Denn im Zuge von Pandemie, Inflation und Energiekrise sind die Preise in den Gaststätten gestiegen. Kostete das Schnitzel mal 15 Euro, sind heutzutage 20 Euro und mehr keine Seltenheit. Seit knapp drei Jahren fällt auf Speisen in Cafés, Restaurants oder beim Catering der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent an.