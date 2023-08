Die Sommerferien sind vorbei. Am Donnerstag beginnt für die Schüler wieder der Unterricht. Wie sich die Schulen in der Region auf den Start vorbereiten und ob es genügend Personal gibt.

Schulen im Mansfelder Land stehen - auch mit neuen Lehrern - in den Startlöchern

Für einen sicheren Schulweg ist die Regionalbereichsbeamtin Andrea Gente von der Polizei Eisleben im Einsatz und besprüht die Überwege an den Grundschulen mit kleinen gelben Füßen. Sie leiten die Kinder sicher zur Schule.

Eisleben/MZ - Noch zwei Nächte schlafen, dann heißt es wieder für alle Schülerinnen und Schüler in Mansfeld-Südharz: Ranzen packen und ab in die Schule. Während die Kinder noch die letzten freien Stunden genießen, laufen in den Einrichtungen bereits die seit Wochen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr.