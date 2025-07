Die Autolackiererei Werner Helbig in Eisleben feiert am 6. September ihr 30-jähriges Bestehen. Welche besondere AKtion sie sich für Kunden haben einfallen lassen, die dem Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz nützen wird.

Schöne Autos und glückliche Kinder: Was Helbigs in Eisleben dafür tun

Jubiläum der Firma Helbig in Eisleben

Wiesi Berta ist ein Neuzugang in der Traditionsfirma. Michaela und Frank Helbig sind stolz auf die neue Errungenschaft. Berta steht für die Heimatverbundenheit der Firma Helbig.

Eisleben/MZ - Wenn in der Autolackiererei Werner Helbig in Eisleben gefeiert wird, dann nicht nur mit Rückblicken auf drei Jahrzehnte Handwerkskunst – sondern auch mit einem Blick nach vorn. Zum 30-jährigen Bestehen des Betriebs haben sich Frank und Michaela Helbig etwas Besonderes einfallen lassen: eine Aktion, die nicht nur Autos schöner macht, sondern auch Kindern in der Region zugutekommt.