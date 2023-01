Die Restarbeiten im neuen Annen-Hospiz in Eisleben laufen. Ab Februar können die ersten Menschen einziehen, um würdevoll Abschied aus dieser Welt zu nehmen.

Schlüsselübergabe im Annen-Hospiz in Hallescher Straße in Eisleben

Einweihung des Annen-Hospitz mit Schlüsselübergabe und einer Andacht in der Kapelle des Heilig-Geist-Stiftes.

Eisleben/MZ - „Was lange währt, wird gut“, sagte Johannes Koschig. Der Geschäftsführer der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH (AHG) konnte am Mittwoch zahlreiche Gäste zur feierlichen Schlüsselübergabe für das neue Annen-Hospiz in Eisleben begrüßen. Und geht es nach dem Sprichwort, muss mit der Einrichtung in der Halleschen Straße 46 alles gut werden.