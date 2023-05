Das schlammige Vergnügen und all die Festtage drumherum wurden geadelt: Die komplette Pfingsttradition im Grund ist seit fünf Jahren auf der bundesweiten Liste des immateriellen Kulturerbes als „Pfingsttanz in den Grunddörfern“ verzeichnet.

Grunddörfer/MZ - Pfingstmontag geht es schmutzig zu in den Grunddörfern. Da suhlen sich gestandene Männer im Schlamm, versuchen andere in die Brühe mit hineinzuziehen. Ein Gaudi, das, so heißt es auf der gut sortierten Internetseite der Hergisdorfer Pfingstburschen, seit 1620 gepflegt wird. Mittlerweile lockt es alljährlich viele Hundert Besucher zur „Wildbahn“ in ein kleines Waldstück nahe Hergisdorf.