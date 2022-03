Schlägerei in Eisleben - Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Eisleben/MZ - Am Dienstagabend hat die Polizei einen 19-Jährigen nach einer Schlägerei an einem Einkaufsmarkt in Eisleben festgenommen. Der Jugendliche war zunächst ohne Mundschutz in den Supermarkt gegangen, wo er diesen nach Aufforderung nur widerwillig aufsetzte und den Marktmitarbeiter beleidigte.

Kurz darauf trafen sich die beiden vor dem Markt erneut, woraufhin sich die Schlägerei entwickelte, die erst von hinzugerufenen Beamten beendet wurde, so die Polizei.