Schlafsack geht in Wohnung in Eisleben aus unklärter Ursache in Flammen auf

Symbolfoto - Schlafsack geht in einer Eisleber in Flammen auf

Eisleben/MZ - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Eisleben ein Schlafsack in einer Wohnung in Brand geraten. Eine Hausbewohnerin hatte Gasgeruch vernommen und den Brandmelder gehört und daraufhin die Feuerwehr verständigt. 39 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge der Freiwilligen Wehren Helfta und Eisleben waren vor Ort, um den Brand zu löschen. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei keine Personen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun.