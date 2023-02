Schimmel in der Wohnung: Thomas und Aletta Schulze fühlen sich mit ihrem Problem in der Eisleber Steigerstraße alleingelassen. Wie die Hausverwaltung reagiert.

Thomas Schulze zeigt eine von Schimmel befallene Stelle in seiner Wohnung in der Steigerstraße in Eisleben.

Eisleben/MZ - Dass es in ihrer Wohnung offenbar Probleme mit feuchten Wänden gibt, haben Thomas und Aletta Schulze schon kurz nach dem Einzug in den Wohnblock in der Eisleber Steigerstraße gemerkt. „Wir sind im August 2021 eingezogen und haben neu tapeziert“, sagt Thomas Schulze (52), „im Oktober kam die Tapete wieder runter.“ Das selbe sei im vergangenen Jahr noch einmal passiert. Vor kurzem dann hat das Ehepaar an einigen Stellen Schimmelbefall festgestellt.