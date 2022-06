Schausteller sehnen sich nach der Eisleber Wiese

2019 gab es die letzte Frühlingswiese in Eisleben. In diesem Jahr ist die Veranstaltung wieder fest eingeplant.

Eisleben/MZ - Nach zwei Jahren ohne Volksfeste soll in diesem Jahr in Eisleben wieder gefeiert werden. Wie Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) und Marktmeister Siegmund Michalski gegenüber der MZ betont haben, gehen sie fest davon aus, dass die Frühlingswiese, der Wiesenmarkt und die anderen geplanten Veranstaltungen stattfinden werden. Was sagen die Schausteller dazu?