Schausteller geben die Hoffnung noch nicht auf

Eisleben

- Die Corona-Impfungen kommen voran, die Infektionszahlen sinken, erste Lockerungen in Gastronomie und Tourismus sind in Aussicht. Für die Veranstalter des größten Volksfests der Welt ist die Situation trotzdem weiter zu unsicher: Das Münchner Oktoberfest ist auch in diesem Jahr abgesagt worden.

Trotz Maßnahmen und Impfungen sei die Pandemie weltweit noch nicht überstanden, so Oberbürgermeister Dieter Reiter. „Das Risiko ist einfach zu groß, dass sich hier Menschen mit dem Corona-Virus anstecken könnten.“ Ist die Absage ein schlechtes Omen für die Eisleber Wiese?

Optimismus hält sich in Grenzen

„Das Oktoberfest ist für uns nicht ausschlaggebend“, sagt der Bürgermeister der Lutherstadt, Carsten Staub (parteilos). Gleichwohl räumt er ein, dass er derzeit „nur noch ein Fünkchen Resthoffnung“ habe, dass der Wiesenmarkt im September stattfinden könne. „Wir haben uns im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Märkte verständigt, dass wir Ende Mai, Anfang Juni entscheiden werden.“

Auch Eigenbetriebsleiter Siegmund Michalski äußert sich wenig optimistisch. „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“ Klar sei, dass die Wiese „entweder richtig oder gar nicht“ stattfinden werde. „Hygienekonzepte oder Auflagen sind bei so einer Veranstaltung nicht umsetzbar.“

Die Frage sei, ob die Pandemie im Herbst zu Ende sei. „Bisher haben wir ja immer noch keinen Impfturbo, sondern eher einen Bummelzug“, so Michalski. Im Eigenbetrieb haben die Mitarbeiter nach Kurzarbeit im April jetzt wieder angefangen, vorerst allerdings noch „mit angezogener Handbremse“.

Schausteller setzen auf Impffortschritt

Werner Meyer, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Sachsen-Anhalt, sieht aufgrund des Impffortschritts durchaus Chancen für den Eisleber Wiesenmarkt. „Wenn es so weiter geht, könnte es nach meinem Gefühl klappen“, so Meyer, der mit seinem Autoscooter seit vielen Jahren auf der Wiese steht.

Die Schausteller seien flexibel und könnten auch kurzfristig anreisen. „Es brennt uns unter den Nägeln.“ Dabei gehe es gar nicht um das Finanzielle. „Die Unterstützung ist geflossen. Aber wir Schausteller wollen kein Geld bekommen, sondern dafür arbeiten. Wir möchten endlich wieder raus und unsere Geschäfte betreiben.“

Das kann Hannes Hofmann, Schausteller aus Rudolstadt, nur bestätigen. „Wir hatten unser ‚Aqua Velis‘ im Oktober 2019 zuletzt aufgebaut. Das ist schon bitter“, so Hoffmann, der sich derzeit mit einer kleinen Strandbar über Wasser hält. Hat er Hoffnung für die Wiese? „Ich bin immer optimistisch. Wenn der Optimismus schwindet, ist alles zu spät.“

Absage von Oktoberfest kein Vorzeichen

Er sei aber natürlich auch Realist. „Wenn bis dahin genügend Leute geimpft sind, könnte die Wiese vielleicht möglich sein.“ Die Absage des Oktoberfests sieht er nicht als Vorzeichen für Eisleben. „München ist mit keinem anderen Fest zu vergleichen.“

Darauf weist auch der Deutsche Schaustellerbund hin. „Wir appellieren an die Veranstalter, die strukturellen Unterschiede bei ihren Planungen zu berücksichtigen. Die Absage des Oktoberfestes darf kein Indikator dafür sein, um andere Volksfeste in Deutschland voreilig abzusagen“, sagte Präsident Albert Ritter. Mit dem Voranschreiten der Impfungen werde die Corona-Krise bis zum Spätsommer ein gutes Stück weit gemeistert sein. (mz)