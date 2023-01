SB-Filialen der Sparkasse in Mansfeld-Südharz bleiben nachts geschlossen

Wer ab Februar in der Nacht Geld abheben möchte, bleibt künftig an einigen Sparkassenstandorten vor verschlossenen Türen stehen. Warum die Sparkasse diesen Weg geht.

Klostermansfeld/MZ - Kunden in Klostermansfeld müssen sich gedulden: Die Umbauarbeiten und Renovierungsarbeiten der Sparkassen-Filiale in der Bahnhofstraße, in der im Vorjahr Unbekannte eine Explosion herbeigeführt hatten, nehmen einer Presseinformation zufolge wegen der Schwere der Zerstörung mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen.