Unfall beim Entladen Sattelzug kippt an Silo bei Eisleben um: Feuerwehr rettet schwer verletzten Fahrer

Einen schweren Unfall hat es am Montagabend auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Eisleben und Polleben gegeben. Ein Sattelzug kippte beim Entladen um. Der 26-jährige Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik in Halle.