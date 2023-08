Das Außengelände bietet viele Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Hier sind Benjamin, Toni, Theo und Lennert (von links) in Aktion.

Volkstedt/MZ - Was lange währt, wird endlich gut. Das bekannte Sprichwort wäre ein treffendes Motto für die kürzlich abgeschlossene Sanierung der Kindertagesstätte „Volkstedter Zwerge“. Denn die Bauarbeiten haben sehr viel länger gedauert, als ursprünglich geplant. Doch am Ende ist es gut geworden – so wie der Spruch besagt.