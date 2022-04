Sabine Starke hat für ihre „Mansfeld-Ladies“ vor 15 Jahren einen Song über das Volksfest geschrieben

Sabine Starke erzählt, wie es dazu kam und was ihr selbst die Eisleber Wiese bedeutet.

Seeburg/MZ - „Meistens fällt mir etwas ein, wenn ich Auto fahre“, sagt Sabine Starke. „Ich halte dann an und schreibe mir die Noten oder die Textzeilen auf.“ Offenbar ein erfolgreiches Konzept, immerhin sind so mittlerweile 80 bis 90 Lieder für die „Mansfeld-Ladies“ entstanden. Starke hat das Gesangsquartett 1999 gegründet und ist bis heute dessen kreativer Kopf. „Ich texte, komponiere und arrangiere die Songs an meinem Keyboard“, sagt Starke. Dann studiert sie die Stücke mit den anderen Ladies Michaela Deinzer, Angelika Spyra-Marquardt und Yvonne Güll ein.