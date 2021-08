Rund 20 Säcke mit Bauschutt nahe Osterhausen entdeckt

Osterhausen/MZ - In der Nähe von Osterhausen sind etwa 20 Säcke mit feinem Bauschutt illegal in der Natur abgelagert worden. „Es ist nicht zu übersehen“, sagte ein Anwohner verärgert gegenüber der MZ. Die Säcke befänden sich an einem Feldwegrand nordwestlich von Osterhausen. Der Feldweg befinde sich - von Bornstedt kommend - vor dem Ortseingangsschild von Osterhausen auf der rechten Seite. Nach etwa 150 Metern sei der Müll auf der linken Seite abgeladen worden.

Anwohner vor Ort sind über die Umweltverschmutzung verärgert, zumal ein solcher Fall nicht zum ersten Mal auftrete. „Es ist ärgerlich, dass so etwas immer wieder passiert.“ Man habe die illegale Müllablagerung unmittelbar an das Ordnungsamt in Eisleben gemeldet.

Müll nahe Osterhausen ist keine Seltenheit

Bei der Lutherstadt bestätigt man den Fall. Er sei in der vergangenen Woche gemeldet worden, sagte Norbert Schulze, Leiter des Ordnungsamtes. „Die Entsorgung wurde bereits beauftragt.“ Der Ablageort werde in eine Tour der zuständigen Mitarbeiter eingetaktet, damit der Müll entsorgt werden kann, so Schulze.

Fälle wie die der Mülle nahe Osterhausen sind keine Seltenheit. Nach Angaben der Kreisverwaltung von Mansfeld-Südharz wurden allein im Jahr 2019 rund 1.300 illegale Müllablagerungen im Kreis gemeldet. 2020 und 2021 sei die Zahl der Meldungen ähnlich hoch. Auch in ganz Sachen-Anhalt nimmt die illegale Müllentsorgung seit Jahren kontinuierlich zu. Die Verursacher können nur selten ermittelt werden.