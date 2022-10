Romonta Amsdorf will gegen den SSC Weißenfels punkten

Der FC Romonta Amsdorf tritt nach der 1:4-Niederlage bei Schlusslicht Germania Köthen nun beim Tabellenführer SSC Weißenfels an.

Mustapha Amari (links) und Amsdorf spielen in Weißenfels.

Amsdorf/MZ - Manchmal ist in einer Sache ganz einfach „der Wurm“ drin. Von Anfang bis zum Ende passt so gut wie gar nichts, alles steht unter keinem guten Stern. Ein leidvolles Lied davon können die Fußballer vom FC Romonta Amsdorf singen. Ihr Duell gegen Germania Köthen stand einfach unter keinem guten Stern. Alles, was schief laufen konnte, ist schief gelaufen.