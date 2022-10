Romonta Amsdorf verliert gegen 1. FC Bi-Wo

Gegen Haldensleben spielte die Mannschaft am Samstag unentschieden.

Jonah Madeira (links) und die Elf von Romonta Amsdorf holten am Wochenende einen Punkt.

Amsdorf - Alexander Gründler und Florian Switala kennen sich aus ungezählten Duellen in der Fußball-Verbandsliga. Der Amsdorfer Kapitän Gründler zählt zu den besten Stürmern der Liga, Haldenslebens Keeper zu den herausragenden Torhütern. Der gegenseitige Respekt ist groß. So forderte Switala seine Vorderleute auch im Punktspiel am Sonnabend immer wieder auf, den Amsdorfer Kapitän zuzustellen. „Nehmt Gründler doppelt, einer davor, einer dahinter“, forderte er.