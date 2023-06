Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Amsdorf/MZ - Paukenschlag in Amsdorf: Die Fußballer des FC Romonta spielen in der kommenden Saison 23/24 nicht mehr auf Landesebene in Sachsen-Anhalt. Der Verein, in den Spielserien 18/19 und 19/20 unter Trainer Farih Kadic noch Landesmeister in Sachsen-Anhalt, zieht sich nach dem Abstieg aus der Verbandsliga zurück, spielt stattdessen in der Kreisliga Mansfeld-Südharz.