Romonta Amsdorf gehen die Torhüter aus

Romonta Amsdorf empfängt am Sonnabend das Tabellen-Schlusslicht Köthen. Wer das Tor der Gastgeber hütet, ist ungewiss.

Amsdorf/MZ - Nein, das Kreisderby der Fußball-Verbandsliga zwischen Eintracht Emseloh und dem FC Romonta Amsdorf wird Christian Bölke ein Leben lang bestimmt nicht vergessen. Beim Stand von 2:0 für sein Team wechselte sich Trainer Christian Bölke für den verletzten Torhüter Janno Köhler nach 72 Minuten ein. Was dann passierte, schildert der 39-Jährige so: „Mit der ersten Aktion habe ich den Ball aus den Maschen geholt. Bei der zweiten Aktion habe ich mir den Arm gebrochen.“ Das einzig Positive an dem gebrauchten Tag war für den Coach, dass der FC das Derby wenigstens mit 3:1 gewonnen hat.