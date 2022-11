Romonta Amsdorf gegen Fortuna Magdeburg chancenlos

Während die Spiele für den VfB Sangerhausen und Emseloh Opfer von Witterungs- und Platzverhältnissen wurden, trat Romonta Amsdorf gegen Fortuna Magdeburg an.

Amsdorf/MZ - Eine ungewollte Zwangspause haben zwei der drei in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt spielenden Mannschaften aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz am Wochenende eingelegt. Bereits am späten Donnerstagabend wurde die für Freitag geplante Partie zwischen Germania Köthen und VfB Sangerhausen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.