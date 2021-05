Röblingerin mit Verdienstorden in Gold geehrt

Die Röblingerin Sabine Feuerberg engagiert sich seit mehr als 20 Jahren bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Dafür wurde sie mit dem Verdienstabzeichen in Gold geehrt.

Sabine Feuerberg hat immer ein wachsames Auge, wenn Segler oder Surfer auf dem Süßen See in Seeburg Sport treiben.

Röblingen - Seit mehr als 20 Jahren steckt Sabine Feuerberg all ihre Kraft in die ehrenamtliche Arbeit bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Eisleben/Mansfelder Seekreis. Was im Jahr 2000 einst mit einer ABM-Stelle bei dieser Ortsgruppe begann, ist gewachsen. Nicht nur hinsichtlich ihrer Fachkompetenz, sondern auch familiär, wie die Röblingerin sagt, denn „wir sind alle mehr als Freunde, quasi eine Familie, wo sich der eine blindlings auf den anderen verlassen kann“.

Eigentlich steht die 55-Jährige nicht gern im Mittelpunkt, „aber da muss sie heute mal durch“, sagt die Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Stefanie Wiese. Denn gemeinsam mit dem Vorstand hat sie Sabine Feuerberg für die zweithöchste Auszeichnung, die der Landesverband vergeben kann, vorgeschlagen: das Verdienstabzeichen in Gold.

„Damit habe ich im Leben nicht gerechnet“

„Sabine bereichert unseren Verein, wird von allen geschätzt und geachtet und wir sind einfach nur dankbar, dass sie zu unserem Team gehört“, begründet Wiese diese besondere Auszeichnung, die im Rahmen einer Bootseinweihung vom Präsidenten des Landesverbandes der DLRG Sachsen-Anhalt, Holger Hövelmann, überreicht wurde. Sabine Feuerberg nahm diese Ehrung sehr gerührt entgegen. „Damit habe ich im Leben nicht gerechnet“, sagt sie völlig überrascht. Gleichzeitig betont die Röblingerin, dass alle bei der DLRG an einem Strang ziehen und gute Arbeit leisten.

Feuerberg übernimmt im Verein mehrere Funktionen. So ist sie nicht nur die Schatzmeisterin, sondern auch Bootsführerin für Rettungs- und Sportboote und leitet zudem ehrenamtlich zahlreiche Aus- und Fortbildungen. Darunter zum Beispiel Aqua-Fitness, Schwimmlernkurse und selbstverständlich auch Trainingsstunden beim Rettungsschwimmen.

Lange Warteliste etwa bei der Aqua-Fitness

Wie beliebt ihre Kurse sind, zeigt unter anderem die lange Warteliste bei der Aqua-Fitness mit dem Gütesiegel „Sport in der Prävention“. Um diese Kurse, wie auch die Schwimm- und Rettungsschwimmerkurse, abhalten und leiten zu können, hat sich Sabine Feuerberg zur geprüften Deutscher-Olympischer-Sportbund-Trainerin im Breitensport ausbilden lassen. Doch leider ruhen diese Kurse coronabedingt und sowohl die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe als auch Sabine Feuerberg hoffen, bald wieder trainieren zu können. „Die Bewegung im Wasser und das Schwimmen fehlt uns allen sehr“, gibt sie ehrlich zu. Schließlich könnten auch die Mitglieder seit vielen Monaten weder trainieren noch den Jüngsten das Schwimmen lehren. „Umso wichtiger ist es, dass wir bald wieder starten können, denn Schwimmen ist auch für die Jüngsten überlebensnotwendig“, führt Stefanie Wiese eindringlich aus. Die Ferienzeit und Badesaison würde bald beginnen und genau darin sieht die Vorsitzende Gefahren bezüglich Pools und Badeseen.

Bei all ihrem beruflichen Stress - sie managt die Arztpraxis ihres Mannes in Schraplau, wo aktuell viele Menschen gegen COVID-19 geimpft werden - nutzt Sabine Feuerberg noch immer gern ihre freie Zeit in die DLRG Eisleben/Mansfelder Seekreis. „Dieses Ehrenamt ist ein Teil von mir, den ich nicht mehr missen möchte“, sagt sie zum Abschluss.