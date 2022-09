Röblinger Blutspende-Team verabschiedet sich in den Ruhestand

Seit 1996 haben Waltraud Sauer und ihr Team Blutspender in Röblingen versorgt. Warum nach 26 Jahren Schluss ist.

Röblingen/MZ - Als Marianne Lontzek am Sonntagmorgen ihre rote Schürze mit der Aufschrift „Blutspendedienst DRK“ ein letztes Mal anzog, wusste sie, dass nun endgültig eine Ära zu Ende geht. „Da wurde es mir so richtig bewusst“, sagte die Röblingerin mit wehmütiger Stimme, denn das Team der „Blutspende“ von Röblingen hört auf. Nach 26 Jahren. „Mittlerweile sind die meisten von uns über 80 Jahre“, ergänzt Waltraud Sauer, die von der ersten Minute an die Blutspende mit dem DRK gemeinsam vorbereitet.