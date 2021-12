Ringer vom KAV legen Luther in Eisleben einen neuen Schal um

Eisleben/MZ - Ein Schal für Martin Luther - seit 2011 pflegt Eisleben diese Tradition. Immer zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes bekommt der bronzene Reformator auf dem Markt einen gestrickten Halswärmer. Nach der Weihnachtszeit wird der Schal versteigert - zugunsten eines Kindergartens oder Vereins, der dann den nächsten Lutherschal strickt. Zwar musste, wie schon im vergangenen Jahr, der Weihnachtsmarkt wieder wegen Corona abgesagt werden - an der Adventstradition hält die Stadt aber trotzdem fest.

Kampfsport-Athletik-Verein erhielt Erlös der letzten Versteigerung

Mit Hilfe der Helftaer Feuerwehrleute und ihrer Drehleiter legten Anne Rölecke vom Tanzstudio Eisleben und Eik Kohlberg vom Kampfsport-Athletik-Verein (KAV) Mansfelder Land am Freitag Luther seinen Schal um. Der KAV war diesmal für das Stricken zuständig, nachdem der Verein den Erlös der Versteigerung des letzten Schals erhalten hat. Dieser ging nach Herne: Livia und Erich Leichner aus der Partnerstadt und die ehemalige Eisleber Oberbürgermeisterin Jutta Fischer hatten gemeinsam 555 Euro geboten. Bürgermeister Carsten Staub stockte den Betrag privat auf 700 Euro auf. Das Geld kam der Nachwuchsabteilung des KAV zugute.

Dass nun aber nicht die Ringer selbst zu den Stricknadeln greifen mussten, haben sie Gaby Borgwardt zu verdanken. Sie und ihr Mann Sven engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Verein. Die 53-Jährige erklärte sich auch bereit, den Schal zu stricken. „Ich habe das zuletzt in der Schulzeit in einer Arbeitsgemeinschaft gemacht“, erzählt sie. „Aber ich habe mir gedacht: Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.“ Sie holte sich noch einmal Rat bei ihrer Mutter, die viel strickt, und nahm nach einem „Probeschal“ schließlich das Projekt in Angriff.

Luther-Schal wird zugunsten des Tanzstudios versteigert

Seit dem Sommer habe sie in Abständen immer wieder daran gearbeitet, so Gaby Borgwardt, in der vorigen Woche sei der Lutherschal dann fertig geworden. Und der kann sich sehen lassen: Das 5,50 Meter lange Exemplar in Dunkelblau, Rot, Gelb und Weiß mit 50 Zentimeter langen Fransen in diesen Farben ist mit zwei gehäkelten Lutherrosen und zwei gedruckten und aufgenähten Vereinslogos des KAV versehen. Um die Logos haben sich Karin und Johann Barutsch gekümmert.

Bis in den Januar hinein wird Luther nun den Schal tragen. Im Anschluss wird die Stadt das Schmuckstück wieder online versteigern. Der Erlös ist für das Tanzstudio Eisleben bestimmt. Der Verein mit circa 90 Mitgliedern wollte im vergangenen Jahr eigentlich sein 50-jähriges Bestehen feiern. Doch die große Gala musste - ebenso wie der geplante 50+1. Geburtstag - coronabedingt verschoben werden. Einige kleinere Auftritte seien in diesem Jahr immerhin möglich gewesen, so Anne Rölecke, Tänzerin und Trainerin. Sie hofft, dass die Mitglieder trotz der Einschränkungen weiter bei der Stange bleiben - so wie bislang. „Wir halten uns ganz gut“, sagt sie. Auch für das Stricken des nächsten Lutherschals sieht sie keine Probleme. „Wir haben einige, die stricken können und auch ambitioniert sind.“