Feuerwehr, Rettungsdienst und Midewa üben in Helbra gemeinsam das Bergen eines verunglückten Mitarbeiters aus einem Kanalschacht. Warum das so wichtig ist.

Helbra/MZ - Das Heulen der Sirenen zerreißt am Donnerstagmittag, 11.05 Uhr, die idyllische Stille in der Helbraer Flur. Ein Midewa-Mitarbeiter ist bei Arbeiten in einem Schacht verunglückt. Die Unglücksstelle liegt außerhalb der Gemeinde auf einem Feldweg. Der Schacht ist zwei mal drei Meter breit und zwei Meter tief. Marvin Bothe (33) ist bei Wartungsarbeiten in den Schacht gestürzt und hat sich verletzt.