Rettungskräfte in Mansfeld-Südharz: Förderverein überreicht zahlreiche Gerätschaften

Der Förderverein Rettungswesen Mansfeld-Südharz hat am Donnerstag in der Rettungswache in Eisleben Gerätschaften in einem Gesamtwert von 5.500 Euro an den Rettungsdienst, die Höhenrettung sowie die Feuerwehren aus Helfta und Klostermansfeld übergeben. Wie der Vereinsvorsitzende Klaus-Ronald Wendt mitteilte, wurden sie unter anderem aus Spenden, Beiträgen und Einnahmen aus Erste-Hilfe-Kursen finanziert.

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Mansfeld-Südharz erhielt 20 Kohlenmonoxid-Warngeräte. Die Höhenrettung des Landkreises freute sich über drei Rucksäcke sowie mehr als 1.000 Meter Seil. Die Freiwillige Feuerwehr Helfta bekam drei Feldliegen, zwei Kohlenmonoxid-Warngeräte, Fixierband für ein Rettungsbrett sowie Elektroden für ein Wiederbelebungsgerät für Kinder. Die Freiwillige Feuerwehr Klostermansfeld wiederum erhielt eine Sichtschutzwand. Diese diene dazu, die Würde von Unfallopfern zu schützen, sagte Fördervereinsvorsitzender Wendt. „Wir wissen, dass in heutiger Zeit immer mehr Gaffer kommen.“ (mz)