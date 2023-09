Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Benndorf/MZ - Zur ersten Benndorfer Schlagernacht im vergangenen Jahr blieb kein Platz frei. Im Kulturhaus wurde gesungen und getanzt. Grund genug für Matthias Jentsch, Veranstalter und ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde, die zweite Schlagerparty in seinem Heimatort vorzubereiten. Der Termin steht fest: Am 28. Oktober ab 18 Uhr sind wieder alle Fans des deutschen Schlagers in das Kulturhaus zur Benndorfer Schlagernacht eingeladen.