Der Abschluss der Spielzeit wurde am Wochenende gebührend gefeiert. Unter dem Motto „Die 50er Jahre“ gab es einiges zu sehen. Für das Wetter gab es schnell einen Plan B.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - „Ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch 'nen zweiten Plan, geh'n tun sie beide nicht.“ Mit diesem Zitat von Bertolt Brecht begrüßte Ulrich Fischer das Publikum im Großen Saal. Denn das Regenwetter machte die ursprüngliche Planung des Theater-Sommerfestes zunichte. Aber am Theater ist man mit Improvisation vertraut und so wurde das „Pferd“ von hinten aufgezäumt. Das Sommerfest bildet seit Jahren den Abschluss der aktuellen Spielzeit. Verschiedene Programmpunkte lassen die Gäste das Gelände erkunden und hinter die Kulissen des Theaters blicken. Das Motto des Festes: Die 50er Jahre! Denn das Theater wurde 1953 gegründet und feiert im Oktober 2024 seinen 70. Geburtstag. Die Leipziger Coverband „Jamtonic“ lädt zum Lauschen und Tanzen ein, Karaoke „Umme Ecke“ dazu, sich selbst auf der Bühne zu präsentieren. Der Malsaal wird zum Fotostudio für die Gäste umfunktioniert und auf dem Parkplatz gibt es neben der Verlosung zahlreicher Preise ein „Wildschwein-Battle“ und mehr zu erleben. Nicht fehlen bei dem Fest darf natürlich die Versteigerung, bei der unter den Hammer kommt, was der Fundus und die Requisite hergeben.