Geld fließt erst ein Jahr später Regelung für Geschwisterkinder sorgt bei Tagesvater im Seegebiet für finanzielle Schieflage

Die Kosten für Geschwister in der Kinderbetreuung trägt das Land Sachsen-Anhalt. Allerdings wird dieses Geld erst im darauffolgenden Jahr an den Kreis überwiesen, was einen Tagesvater nun in finanzielle Schwierigkeiten bringt.