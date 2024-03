Mit vorgehaltenem Messer hat ein Unbekannter eine Apotheke in Eisleben überfallen. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber und Hund auf der Suche nach dem Mann.

Raubüberfall in Apotheke in Eisleben - Täter flüchtet mit Bargeld

Symbolfoto

Eisleben/MZ. - Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr hat ein Unbekannter die Apotheke in der Gerbstedter Chaussee in Eisleben überfallen.

Der Täter bedrohte die Angestellten mit vorgehaltenem Messer und flüchtete mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Verletzt wurde niemand.

Die Suche der Polizei nach dem Mann hält noch an, Hubschrauber und Fährtenhund sind im Einsatz.