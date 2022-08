Radierungen, Holzschnitte und Gemälde von fünf Künstlern werden gezeigt

In der KZ-Gedenkstätte in Wansleben werden ab 1. September Bilder gezeigt, die bei einem Plenair im vergangenen Jahr entstanden sind.

Wansleben/MZ - Susanne Theumer fiebert schon dem 1. September entgegen. Dann baut sie gemeinsam mit ihrer Künstlerkollegin Andrea Ackermann eine Ausstellung zu Novalis in der KZ-Gedenkstätte in Wansleben auf. Es ist die letzte Ausstellung in einer ganzen Reihe, in der Werke zu sehen sein werden, die im vergangenen Jahr im September während eines künstlerischen Plenairs an den Wirkungsorten des Dichters der Romantik entstanden sind.