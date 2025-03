Von der DDR über die Bundestagswahl und Putin und AfD bis hin zu Prinz Claus der Niederlande: Am Donnerstag war Linken-Politiker Gregor Gysi im Kloster Helfta im Landkreis Mansfeld-Südharz zu Gast. Was er dabei alles erzählte.

Putin, Bundestagswahl, AfD und mehr - Über was Gregor Gysi im Kloster Helfta alles sprach

Linken-Politiker in Mansfeld-Südharz

Helfta/MZ. - Ein Glas Weißwein, an dem Gregor Gysi jedoch nur kurz nippte, und unbegrenzte Redezeit – mehr brauchte der bundesweit geschätzte Linken-Politiker am Donnerstagabend in den Räumlichkeiten des Kloster Helfta nicht für einen unterhaltsamen Abend.