Prozess um Einbruch und Betrug: 85-jährige Zeugin aus Eisleben bricht in Tränen aus

Halle/Eisleben/MZ - Im Prozess gegen einen 40-Jährigen aus Eisleben, der wegen diverser Einbrüche sowie Diebstahl- und Betrugsdelikte angeklagt ist, haben am Mittwoch vor dem Landgericht Halle Geschädigte und Polizeibeamte ausgesagt. Es war der zweite Verhandlungstag gegen den Mann, dem in drei Anklagen insgesamt mehr als 20 Taten in Eisleben und Wimmelburg zur Last gelegt werden.

