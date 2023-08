Ein 24-jähriger Syrer soll zahlreiche Straftaten in Eisleben, Hettstedt und Halle begangen haben. Was ihm alles vorgeworfen wird und was er zu den Vorwürfen sagt.

Prozess am Landgericht - 24-Jähriger wegen 19 Straftaten in Eisleben, Hettstedt und Halle vor Gericht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Eisleben/MZ - Wegen 19 Straftaten, vor allem gewerbsmäßiger Diebstahl, aber auch gefährliche Körperverletzung, muss sich ein 24-jähriger Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht Halle verantworten. Der gebürtige Syrer, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt, zuletzt vor seiner Inhaftierung in einer Asylbewerberunterkunft in Eisleben, soll die Taten im Zeitraum von Oktober 2022 bis Januar 2023 in Eisleben, Hettstedt und Halle begangen haben.