Projekt in Mansfeld-Südharz: Was macht ein Chef den ganzen Tag?

30 Jugendliche haben beim Projekt „Ein Tag Boss“ Unternehmen und Führungskräfte in der Region kennengelernt. Was sich die Initiatoren davon versprechen.

Eisleben - „Es war sehr interessant“, sagt Rawanya Maria Arz. Die Schülerin der 9. Klasse an der Sekundarschule „Am Salzigen See“ in Röblingen hat im Rahmen des Projekts „Ein Tag Boss“ einen Einblick in die Produktion bei der KME Mansfeld GmbH in Hettstedt erhalten.