Schaltet „O2“ in Röblingen das Internet über Nacht ab, um Energie zu sparen?

Zwischen ein Uhr nachts und sieben Uhr morgens fällt bei den Eltern von Carsten Pütsch in Röblingen immer wieder das Internet aus. Er vermutet, dass damit Energie gespart werden sollen. Doch was sagt der Anbieter O2 zu den Vorwürfen?

Ein Röblinger hat in der Nacht keinen Internetzugang. Stellt O2 nachts den Empfang ab?

Röblingen/MZ - Es wäre vielleicht nicht aufgefallen, würden die Eltern von Carsten Pütsch nicht morgens immer den Amazon-Sprachassistenten Alexa benutzen. „Vor 7 Uhr morgens ging sie nicht an“, sagt Pütsch. Seit zwei Monaten beobachtet der Röblinger eine dauerhafte Abschaltung des 4G-Netzes in der Nacht, und das zu festen Zeiten. „Das Problem besteht darin, dass die LTE-Zelle in Amsdorf, die am Schornstein des Romonta-Werkes angebracht ist, von ein Uhr nachts bis sieben Uhr morgens nicht erreichbar ist.“