Probezeit für Radbus zwischen Hettstedt und dem Seegebiet beginnt

Ankunft in Seeburg: Busfahrer Danny Winkler hebt die Räder vom Anhänger.

Seeburg/Hettstedt/MZ - Jetzt liegt es an den Ausflüglern und den Einwohnern des Landkreises Mansfeld-Südharz, ob das touristische Experiment gelingt: Der neue Radbus des Mansfelder Landes, der ab sofort zwischen Hettstedt und dem Seegebiet Mansfelder Land verkehrt, fuhr am vergangenen Sonnabend zum ersten Mal in der Gemeinde Seeburg vor.